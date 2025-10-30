Nagy Bogi döntött! Elhagyja az országot

Nagy Bogi nevét az Ének iskolája harmadik évadából ismerte meg az ország, és azóta is a magyar zenei élet egyik legkedveltebb fiatal hangja. Most azonban új fejezet kezdődik az életében: férje, Marci munkája miatt Dubajba költöztek, ahol Bogi igyekszik kihozni a legtöbbet az új helyzetből – írja a Bors.

Nagy Bogi új életet kezdett — az énekesnő szerint minden a helyére került Fotó: Vida Márton Péter

Újrakezdés és harmónia — Nagy Bogi Dubajban találta meg az egyensúlyt

„Marcinak új munkája lett, így emiatt kicsit átalakítottuk az életünket. Szerencsés vagyok, hogy ez a változás nem befolyásol a munkámban. Dalokat innen is tudok írni” – árulta el a Ripostnak az énekesnő.

A fiatal pár a nehéz első év után most ismét egymásra talált, és Bogi úgy érzi, Dubajban is megtalálták a közös harmóniát. Bár Magyarországot továbbra is otthonának tekinti, az új környezet friss inspirációt adott neki.

„Dubajban meleg van, de a szívem mindig hazahúz.”

A művésznő elmondta, hogy továbbra is rendszeresen hazalátogat, és jövő tavasszal új turnéra készül.

„Télen többet leszünk kint, de tavasszal jön a koncertszezon, és akkor otthon leszünk. Dubajban gyönyörű az idő, kedvesek az emberek, de Magyarország mindig az otthonom marad” – mondta Nagy Bogi.

Pécsett is megtapsolták — egy rajongó majdnem kizökkentette Nagy Bogit

A közelmúltban a pécsi közönség hatalmas lelkesedéssel fogadta az énekesnőt — a koncert alatt azonban valaki a nézőtérből folyamatosan udvarolt neki, amitől Nagy Bogi alig tudta folytatni a fellépést.