Előkerült a Nagy Ő eltűnt sztárja! Lovas Annabella ügyében fordulat történt

Lovas Annabella korábban A Nagy Ő évadában tűnt fel, Tóth Dávid szívét próbálta elcsábítani. A Nagy Ő egykori szereplője a műsor után aktív maradt a közösségi médiában, de tavaly hirtelen minden felületéről törölte magát – írja a Bors.

Lovas Annabella, A Nagy Ő egykori szereplője.

A Nagy ő sztárjánál súlyos betegséget diagnosztizáltak

Később kiderült, hogy daganatos megbetegedéssel küzdött, amit csendben, visszavonultan próbált feldolgozni. Utazásai során megfordult több országban is, mígnem a Kanári-szigeteken nyoma veszett. A magyar és a spanyol rendőrség is körözést adott ki ellene, „labilis személynek” minősítve. A keresés hónapokig tartott, és sokan aggódtak az állapotáért.

Mostanra azonban eltűnt a fényképe a police.hu adatbázisából, ami arra utal, hogy megtalálták.

Lovas Annabella arcképe februárban került fel a rendőrsé honlapjára.

Az ORFK ugyanakkor adatvédelmi okokra hivatkozva nem közölt részleteket az ügyről. Érdekesség, hogy Annabella TikTok-profilja ismét aktív. Mindez arra enged következtetni, hogy a fiatal nő biztonságban van, és lassan visszatérhet a nyilvánosság elé.