Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Minden megváltozik! A Lukoil most tényleg meghúzza a váratlant

Veszély!

Új világjárvány fenyeget: ez az állat terjeszti a halálos kórt

Nagy Ő

Előkerült a Nagy Ő eltűnt sztárja! Lovas Annabella ügyében fordulat történt

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő fordulat következett be Lovas Annabella ügyében. A Nagy Ő egykori szereplőjét nyolc hónapon át keresték, miután rejtélyes körülmények között eltűnt Spanyolországban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy Őeltűnt személydaganatLovas Annabellarendőrség

Lovas Annabella korábban A Nagy Ő évadában tűnt fel, Tóth Dávid szívét próbálta elcsábítani. A Nagy Ő egykori szereplője a műsor után aktív maradt a közösségi médiában, de tavaly hirtelen minden felületéről törölte magát írja a Bors.

Nagy Ő
Lovas Annabella, A Nagy Ő egykori szereplője.
Fotó: TV2

A Nagy ő sztárjánál súlyos betegséget diagnosztizáltak

Később kiderült, hogy daganatos megbetegedéssel küzdött, amit csendben, visszavonultan próbált feldolgozni. Utazásai során megfordult több országban is, mígnem a Kanári-szigeteken nyoma veszett. A magyar és a spanyol rendőrség is körözést adott ki ellene, „labilis személynek” minősítve. A keresés hónapokig tartott, és sokan aggódtak az állapotáért. 

Mostanra azonban eltűnt a fényképe a police.hu adatbázisából, ami arra utal, hogy megtalálták.

Lovas Annabella arcképe februárban került fel  a rendőrsé honlapjára.
Fotó: Police.hu

Az ORFK ugyanakkor adatvédelmi okokra hivatkozva nem közölt részleteket az ügyről. Érdekesség, hogy Annabella TikTok-profilja ismét aktív. Mindez arra enged következtetni, hogy a fiatal nő biztonságban van, és lassan visszatérhet a nyilvánosság elé.

@..annabellalovasfp

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!