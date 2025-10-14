Hírlevél

Marsi Anikó

Nagy változás állt be Marsi Anikó életében

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A TV2 híradósa új fejezetet kezdett az életében. Marsi Anikónál mindig is fontos szerepet játszott a mozgás, de 15 kilós fogyása után most új kihívásokra vágyik.
Az ismert képernyős életét teljesen megváltoztatta a nagy fogyása. Marsi Anikó számára könnyebb a felkelés, a lefekvés, sőt minden napi teendő elvégzése is. Bár korábban is szorgalmasan futott a Balatonnál, nem sikerült lefogynia. Hetente akár 80 kilométert is teljesített, mégis felszaladt rá 15 kiló, számolt be róla a borsonline.hu.

Marsi Anikó
Marsi Anikó újabban a teniszezésbe is belekóstolt
Fotó: Marsi Anikó

Az anyagcseréje, az életkora, valamint férje finom főztje is közrejátszott abban, hogy nem tudott megszabadulni a súlyfeleslegtől. Végül rátalált a 90-10 aranyszabályra. 90 százalékban az étkezés, és csak 10 százalékban számít a sport.

Hozzáteszem, kötelező sportolni a mentális és fizikai egészség miatt. De a fogyásban ez nekem nem segített. Most szeretnék magamnak új kihívásokat

– magyarázta Marsi, aki már el is kezdett teniszórákat venni.

Marsi Anikó megváltoztatta életét

A tévés az évet 72 kilósan kezdte, de mára 15 kilóval kevesebbet nyom. Munkája miatt sokszor csak este 10 körül ér haza, és korábban ilyenkor evett először. Most viszont már csak a felét fogyasztja el a megszokottnak, részben egy gyógynövény hatására is. 

A japán gobó (bojtorjángyökér) egy természetes zsírbontó és anyagcsere-segítő szer, amely étvágycsökkentőként is működik, segíti a tápanyagok megfelelő tempójú hasznosulását, de támogatja a méregtelenítést és regenerációt is, sőt még a vércukorszint szabályozásához is hozzájárul. Marsinak is sokat segített abban, hogy ne törjenek rá falási rohamok.

Az Origón szeptemberben írtunk arról, hogy Marsi Anikó budapesti otthonát egy illetéktelen személy elfoglalta. 

 

