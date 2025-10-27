Orbán Viktor a nap hősének nevezte – ő Olívia, aki egy ország szívébe lopta be magát a nemzeti ünnepen

A nap hőseként emlegette Orbán Viktor a Facebook-oldalán az általános iskolás, elképesztően tehetséges kislányt, Olíviát. A tündéri énekes Zorán Apám hitte című klasszikusát énekelte el angyali hangján október 23-i nemzeti ünnepen a Kossuth téren. A borsonline.hu megfejtette, kit tisztelhetünk a titokzatos kis hősben.

Egy ország ismerte meg a nemzeti ünnepen előadott éneklése után Csemer Olíviát – Fotó: Magyar Színház/Tarnavölgyi Zoltán

Nem a nemzeti ünnepen lépett fel először

Csemer Olívia számára nem ismeretlen a színpad. A kislányt már most gyerekszínészként alkalmazzák, olyan szuperprodukcióban is, mint a Madách Színház Jégvarázs című darabja. A Disney-mesét alapul vevő történetben az egyik főszereplő, Anna gyermekkori énjét alakítja Olívia a telt házas előadásokon.

A Magyar Színház színpadán is felléphetett már a Valahol Európában és A muzsika hangja című darabokban. Tavaly pedig A nyomorultakban játszott, mindjárt két szerepet is: Cosette és Eponine gyermeki énjét is ő formálta meg, szintén rendre színültig telt nézőtér előtt. S ha mindez nem lenne elég: Olívia a József Attila színházban a szintén elképesztően népszerű Shrek-darabban is szerepel, a kis Fionát alakítja.

Minden jel szerint tehát a nemzeti ünnepünk kis hőse előtt fényes jövő áll!

