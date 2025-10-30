Titkok az első afrikai turnéról – a Neoton sztárja mindent elárult

A Neoton volt az első magyar együttes, amely Afrikába utazott turnézni: Nigériában és Ghánában lépett fel a magyar kulturális kiállítás kísérőprogramjaként.

A Neoton volt az első magyar könnyűzenei együttes, amely Afrikában lépett fel. A banda akkori dobosa Debreczeni Ferenc volt

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

Debreczeni Ferenc, akit ma már az Omega legendás dobosaként ismerünk, ekkor még a Neoton tagja volt, és különleges élményként emlékszik vissza az útra – a helyi fiatalok lelkesedésére, a nagy melegre és a teljesen más világra.

„Egyszer Magyarország kiállítást szervezett Nigériában, ilyenkor szokás volt küldeni az adott ipari termékek mellé valamilyen kulturális programot is. A Neotont választották, nem tudjuk, miért… de természetesen kiutaztunk Nigériába, a magyar kiállítás területén volt egy színpad, ott muzsikált kétszer-háromszor a zenekar. Utána átutaztunk Ghánába, ott elvittek az egyetemi városokba, bevittek a dzsungelbe is” – emlékezett vissza Debreczeni Ferenc a Borsnak.

Neoton után jött az Omega

A turné után, alig hogy hazaértek, már az Omega kereste meg őt: csatlakozna-e hozzájuk. Csatlakozott. A döntés persze nem volt könnyű – Debreczeni korrekt akart maradni, lojális a Neoton iránt, de zenésztársai bátorították, hogy vállalja el a lehetőséget. A váltás új korszakot nyitott a pályáján, miközben a Neoton diszkósabb irányba fordult, ő pedig az Omegával hű maradt a rockhoz. Az afrikai turné így nemcsak egy különleges zenei élmény volt, hanem sorsfordító állomás Debreczeni Ferenc karrierjében.

