Nótár Mary megtörte a csendet – kiderült a titok, amit eddig mindenki találgatott!

Nótár Mary jelenleg az egyik legaktívabb időszakát éli: egyszerre dolgozik új dalokon, koncertezik, videóklipeket forgat, és szerepel a Sztárban Sztár All Stars versenyében is. Mindezek ellenére tele van energiával - írja a Bors.

Nótár Mary szerint a fiatalság titka a szenvedély és a kitartás - Fotó: Nótár Mary/Instagram

„Felelősségteljes embernek tartom magam. Csak akkor vágok bele valamibe, ha tudom, hogy képes vagyok rá, és van hozzá elég energiám.”

Nótár Mary a zene erejéből merít energiát

Bár a mindennapjai feszítettek, az énekesnő igyekszik megtalálni az egyensúlyt a munka és a pihenés között. „Most kevés a szabadidőm, de hiszem, hogy ha mindent sikeresen megoldok, utána jöhet majd a jól megérdemelt pihenés” – tette hozzá.

Ha ritkán is, de Nótár Mary tudatosan töltődik fel. Szabadidejében igyekszik kiszakadni a hétköznapokból, de a zene ilyenkor sem marad távol tőle. „Ha van egy kis szabadidőm, azt igyekszem otthon tölteni, és minőségi pihenésre fordítani. Persze ilyenkor sem állok le teljesen: otthon is készülök, szövegeket tanulok, átnézem a teendőimet” – árulta el.

Az énekesnő szerint a fiatalság kulcsa a folyamatos önfejlesztés és a pozitív hozzáállás: hisz abban, hogy mindig van hova fejlődni, és a zene élteti nap mint nap.

Újra tarol a Sztárban Sztár színpadán

Nótár Mary tizenkét évvel az első szereplése után ismét visszatért a TV2 sikerműsorába, ahol ezúttal is lenyűgözi a zsűrit és a nézőket „Nagyon jól érzem magam, és igazán élvezem a műsort. A felkészülések közben rengeteg emlék tör fel bennem a 12 évvel ezelőtti időszakból. Persze még izgulok a produkciók előtt, de bízom benne, hogy ez az izgatottság hamarosan átfordul felszabadultságba” – árulta el a műsorról.