Nótár Mary vallomása mindenkit megrendített

Az énekesnő számára ez volt az egyik legnehezebb feladat, hiszen a dal szövege a nagymamáját idézte fel, aki gyermekkora óta meghatározó szerepet játszott az életében. Nótár Mary elmondta, hogy a próbák alatt végig a nagymamájára gondolt, mivel ő nevelte fel, és őt hívta „mamának” – írja a Bors.

Nótár Maryt a nagymamája nevelte fel.

Fotó: Nótár Mary/Instagram

Nótár Mary könnyeivel küzdve énekelte el a Mama című dalt

A dal megtanulása számára meglepően nehéz volt, mert minden sora mély érzelmeket hozott felszínre benne. A kemény munka azonban meghozta gyümölcsét, hiszen előadásáért a zsűritől maximális, 40 pontot kapott. A nézők is elárasztották elismerő üzenetekkel, ami hatalmas erőt adott neki. Közben Nótár Mary több fellépést is vállalt, három nap alatt mintegy 3500 kilométert tett meg, de még az autóban is gyakorolt, hogy tökéletes legyen a produkció.

Zenészei tréfásan megjegyezték, örülnek, ha pár napig nem hallják a próbáit. Az énekesnő szerint a siker titka a kitartás és az őszinteség, amivel minden fellépésén jelen van.

Megható vallomásával ismét bizonyította, hogy nemcsak tehetséges, hanem szívből jövő előadó is.