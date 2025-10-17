Hírlevél

Rendkívüli

Budapesten érhet véget az orosz–ukrán háború

Debreczeni Ferenc

Megrázó beismerést tett az Omega sztárja

Tragédiák sora rázta meg a legendás zenészt. Az Omega dobosa, Debreczeni Ferenc, vagy ahogy mindenki ismeri, Ciki először beszél arról, hogyan élte meg a legendás zenekar múltját és veszteségeit.
Debreczeni Ferenc, az Omega dobosa, három éve az Omega Testamentum formációval lép fel, amely a legendás zenekar örökségét mutatja be a közönségnek. Ciki, aki 1971-ben csatlakozott az Omegához, számos ikonikus lemezen dobolt, és személyesen élte át az együttes tagjainak elvesztését, köztük Benkő Lászlóét és Kóbor Jánosét – írja a Bors. 

Debreczeni Ferenc 1971-ben csatlakozott a legendás Omega együtteshez
Fotó: Omega Testamentum

A Testamentum az Omega tizenhetedik, egyben utolsó nagylemeze, amely egyfajta összegzésként született a zenekar hat évtizedes munkásságáról. Debreczeni elmondta, hogy az album célja az örökség továbbadása: „Új szerzemények és a korábbi dalok átdolgozásai szerepelnek rajta, hogy a zenekar múltját hitelesen bemutassuk.” 

Tragédiák sorát élte meg az Omega dobosa 

Benkő László 2020-ban, Kóbor János pedig 2021 decemberében hunyt el. Debreczeni szerint Kóbor János halála teljesen letaglózta, különösen a pandémia miatt, amikor a személyes találkozás lehetősége is korlátozott volt.  

Az ő halála teljesen letaglózott, annyira váratlan volt

– nyilatkozta. 

 

