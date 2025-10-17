Megrázó beismerést tett az Omega sztárja

Debreczeni Ferenc, az Omega dobosa, három éve az Omega Testamentum formációval lép fel, amely a legendás zenekar örökségét mutatja be a közönségnek. Ciki, aki 1971-ben csatlakozott az Omegához, számos ikonikus lemezen dobolt, és személyesen élte át az együttes tagjainak elvesztését, köztük Benkő Lászlóét és Kóbor Jánosét – írja a Bors.

Debreczeni Ferenc 1971-ben csatlakozott a legendás Omega együtteshez

Fotó: Omega Testamentum

A Testamentum az Omega tizenhetedik, egyben utolsó nagylemeze, amely egyfajta összegzésként született a zenekar hat évtizedes munkásságáról. Debreczeni elmondta, hogy az album célja az örökség továbbadása: „Új szerzemények és a korábbi dalok átdolgozásai szerepelnek rajta, hogy a zenekar múltját hitelesen bemutassuk.”

Tragédiák sorát élte meg az Omega dobosa

Benkő László 2020-ban, Kóbor János pedig 2021 decemberében hunyt el. Debreczeni szerint Kóbor János halála teljesen letaglózta, különösen a pandémia miatt, amikor a személyes találkozás lehetősége is korlátozott volt.

Az ő halála teljesen letaglózott, annyira váratlan volt

– nyilatkozta.