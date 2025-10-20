Súlyos balesete után újratanult járni Palik László

A műsorvezetővel a Bors készített hosszabb lélegzetű interjút a show következő évadának indulása előtt. Ebben Palik László a felépüléséről és a tévés vetélkedő sikerének titkáról is beszélt.

Palik László a Legyen ön is milliomosban – Fotó: TV2

A lábam mára hibátlanul működik és pontosan ugyanakkora elánnal tudok már sportolni, mint az Achilles-szakadás előtt. Szerencsére már elég idős vagyok ahhoz, hogy az orvosi tanácsok betartása mellett azt is tudjam, mi kell a szervezetemnek ahhoz, hogy regenerálódjon, akár egy sérülés után is. Talán vannak, akik önfejűségnek tarthatják, hogy gyors tempót diktáltam magamnak a gyógyulási folyamat alatt, sőt három héttel a műtét után már lábra is álltam.

– magyarázta a műsorvezető, aki úgy érzi, nem tanított számára semmit a súlyos sérülése. Sőt, az első gondolata az volt, hogy 63 évesen menő dolog sportsérülést szenvedni.

Palik László három hét alatt tanult meg újra járni

Palik bevallotta, a műsor előtt három hete volt, hogy megtanuljon járni a megműtött, de még érzékeny lábával.

Sokkal inkább a műtét és a forgatás előtti szűk három hét jelentett kihívást, hiszen ennyi időm volt arra, hogy megtanuljak sérült lábbal járni. De ez is sikerült, utána pedig rögtön megműtötték és ma már jobb mint új korában.

– magyarázta, milyen kihívásokkal kellett megküzdenie.

Palik hozzátette, a forgatások során kialakult a rutinja, hogyan tudja csillapítani a fájdalmait.

"Pontosan tudtam, mikor vannak szünetek, leállások és olyankor „beszaladtam” az öltözőbe, felpolcoltam a lábam és jégakkukat tettem a sérült területre. Elég volt néhány perc és újra tudtam működni" – fedte fel.

