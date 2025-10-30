Palik úr, maga is egy félisten – arcpirító módon kikezdtek Palik Lászlóval

A Pécsről érkező Ágnes már az első percekben meglepte Palik Lászlót – számolt be a Bors.

Palik László

Palik László zavarba jött

Ágnes egy képzeletbeli randevúra hívta a műsorvezetőt.

Ha egyszer egy találkozót beszélünk meg mi ketten Pécsen, azt fogom Önnek mondani, hogy találkozzunk a Csészényi téren, a ló farka alatt

– viccelődött Ágnes.

Palik kissé zavarba jött, de hamar kiderült, hogy a játékos a pécsi Széchenyi térre és a Hunyadi-szoborra célzott. A két szereplő között gyorsan kialakult egy vidám, incselkedős hangulat, amit a nézők is láthatóan élveztek.

A beszélgetés során Ágnes még azt is megjegyezte:

Tudja, Palik úr, maga is egy félisten.”

A kijelentésre a műsorvezető előbb nevetésben tört ki, majd kezébe temette arcát.

Ágnes, maga engem kinyír! Én már megígértem, hogy megyek Pécsre a lóhoz!”

A játékos végül másfél millió forinttal távozott, de kétségkívül emlékezetes pillanatokat hagyott maga után.

A Legyen Ön is milliomos! visszatérése nagy sikert aratott: október 28-án több mint 580 ezren követték az adást, pedig csak késő este indult.

Palik László szerint a műsor varázsa nem csak a nyereményben rejlik.

A Legyen Ön is milliomos! mindig többről szólt, mint kérdésekről és válaszokról. Ez a tudás, a kíváncsiság és az emberi történetek találkozása, ahol mindenki egy kicsit gazdagabban távozik, akár pénzzel, akár élménnyel.”

