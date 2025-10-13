Palvin Barbara szexi fehérneműben tett nagy bejelentést

Palvin Barbara a közösségi médiában szexi fehérneműben jelentette be, hogy újra kifutóra lép, ami nem véletlen, hiszen október 15-én fehérneműshow-n vesz részt New Yorkban – derül ki a Bors cikkéből.

Palvin Barbara

Fotó: Szabolcs László

Palvin Barbara világsztárokkal lesz New Yorkban

A magyar szépségen kívül olyan sztármodelleket láthatunk, mint Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Lily Aldridge és Yumi Nu. A modellek mellett minden évben világsztárok teszik tiszteletüket az eseményen, az idén Missy Elliott, Madison Beer, Karol G és a koreai Twice lesz ott.

Angel Barbara Palvin will be on the @VictoriasSecret's Runway on October 15th in New York city 🩷 i'm always proud of you Baby 👏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/IMHiV40br6 — Barbara Palvin TODAY (@BarbellasSource) October 12, 2025

Augusztusban számolt be arról a gyönyörű modell, hogy endometriózissal küzd, és a műtétet sem tudta elkerülni.