Palvin Barbara szexi fehérneműben tett nagy bejelentést

A világhírű magyar modell betegsége után hamarosan visszatér a kifutóra. Palvin Barbara október 15-én New Yorkban szerepel a Victoria's Secret divatbemutatóján.
Palvin BarbarafehérneműNew York

Palvin Barbara a közösségi médiában szexi fehérneműben jelentette be, hogy újra kifutóra lép, ami nem véletlen, hiszen október 15-én fehérneműshow-n vesz részt New Yorkban – derül ki a Bors cikkéből

Palvin Barbara – Fotó: Szabolcs László
Palvin Barbara 
Fotó: Szabolcs László

Palvin Barbara világsztárokkal lesz New Yorkban

A magyar szépségen kívül olyan sztármodelleket láthatunk, mint Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Lily Aldridge és Yumi Nu. A modellek mellett minden évben világsztárok teszik tiszteletüket az eseményen, az idén Missy Elliott, Madison Beer, Karol G és a koreai Twice lesz ott. 

Augusztusban számolt be arról a gyönyörű modell, hogy endometriózissal küzd, és a műtétet sem tudta elkerülni. 

 

 

