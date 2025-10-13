Palvin Barbara szexi fehérneműben tett nagy bejelentést

A világhírű magyar modell betegsége után hamarosan visszatér a kifutóra. Palvin Barbara október 15-én New Yorkban szerepel a Victoria's Secret divatbemutatóján.
Palvin Barbara a közösségi médiában szexi fehérneműben jelentette be, hogy újra kifutóra lép, ami nem véletlen, hiszen október 15-én fehérneműshow-n vesz részt New Yorkban – derül ki a Bors cikkéből.
Palvin Barbara világsztárokkal lesz New Yorkban
A magyar szépségen kívül olyan sztármodelleket láthatunk, mint Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Lily Aldridge és Yumi Nu. A modellek mellett minden évben világsztárok teszik tiszteletüket az eseményen, az idén Missy Elliott, Madison Beer, Karol G és a koreai Twice lesz ott.
Augusztusban számolt be arról a gyönyörű modell, hogy endometriózissal küzd, és a műtétet sem tudta elkerülni.
