Hűtlenségi botrány robbant ki Palvin Barbi házassága körül

A világhírű modell, Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse az elmúlt években a sztárvilág egyik legösszetartóbb párjának számítottak. Most azonban a házasságuk körül egyre több pletyka és botrány kering. Többen úgy vélik, hogy a színfalak mögött már korántsem olyan harmonikus a kapcsolat, mint amilyennek a közösségi médiában tűnik - számol be a Bors.

Palvin Barbi házassága válságban? A szupermodell és férje a reflektorfényben is próbálja megőrizni kapcsolatát

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Palvin Barbi házassága körül egyre több a pletyka

A Reddit egyik fórumán néhány napja megjelent egy bejegyzés, amely szerint Dylan Sprouse megcsalta Palvin Barbit még házasságuk előtt. A poszt írója azt állította, hogy a színész korábban egy kanadai forgatáson több nővel is flörtölt, sőt, intim kapcsolatba is került velük.

Palvin Barbi férje hűtlen volt?

A hűtlenség gyanúja nem először merül fel Dylan nevével kapcsolatban. Egyes rajongók szerint már korábbi párkapcsolataiban is voltak hasonló esetek, és sokan úgy gondolják, Palvin Barbi házassága válságban lehet emiatt. Bár a pár soha nem reagált a megcsalás vádjaira, a közösségi oldalaikon megjelenő fotók és üzenetek most minden korábbinál jobban elemzés alá kerültek.

Egyes hozzászólók szerint Dylan Sprouse és Palvin Barbi kapcsolata már a kezdetektől „viharos” volt, és a nyilvánosság előtti boldogság csak látszat. Mások azonban úgy vélik, hogy a modell és férje továbbra is szeretik egymást, és a botrány csupán alaptalan pletyka.

A fotózás és a divatbemutatók továbbra is Palvin Barbi életének középpontjában állnak

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Victoria’s Secret szupermodell csendben maradt

A Victoria’s Secret szupermodell egyelőre nem kommentálta az esetet, és továbbra is a karrierjére koncentrál. A közelmúltban ismét kifutóra lépett, ahol lenyűgözte a közönséget, férje pedig a nézőtérről szurkolt neki. Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy a rajongók eloszlassák a kétségeiket: sokan úgy érzik, valami nincs rendben a házasságukban.

A követők most feszülten figyelik, vajon Palvin Barbi és Dylan Sprouse miként reagál a pletykákra, és valóban válságban van-e a házasságuk, vagy csak egy újabb internetes botrányról van szó.

