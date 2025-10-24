Az elképesztően dögös Palvin Barbi tüzes fotóval üzent rajongóinak

Palvin Barbi tüzes fotóval üzent rajongóinak.
Palvin Barbi ismét felrobbantotta az internetet legújabb Instagram-bejegyzésével. A szupermodell egy merészen áttetsző, aranybarna ruhában pózolt, amivel rajongói teljesen odáig lettek – írja a Bors.
A fotósorozat alá Palvin Barbi csak ennyit írt: „I miss NY + glam”.
A bejegyzést rövid időn belül több mint 460 ezren likeolták, köztük még Jessica Alba is, aki tüzes emojikat küldött a világhírű modellnek.
A kommentelők sem fukarkodtak a dicséretekkel:
„Te vagy a legszebb nő a világon!” – írta egy rajongó. „Szépséged előtt elbújik a nap, és sír a hold” – tette hozzá költőien egy másik.
Palvin Barbi nemrég a Victoria’s Secret Fashion Showt is felrobbantotta szexi bemutatójával.
