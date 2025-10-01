Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt a legendás magyar rockzenész

Palvin Barbara

Nem győzzük kapkodni a fejünket Palvin Barbi őrjítő fotói láttán

Egy magyar lány, aki rövid idő alatt a divatvilág kedvence lett. Palvin Barbi tehetségével és természetes szépségével emelkedett a legnagyobb topmodellek közé, és máig az egyik legnépszerűbb hazai sztár a nemzetközi kifutókon.
Palvin Barbi neve mára már nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon ismert. A magyar topmodell 13 évesen kezdte karrierjét, amikor Budapesten felfedezték. Azóta a legnagyobb divatházak kifutóin és a legismertebb magazinok címlapjain láthatjuk, a Vogue, az ELLE, a Louis Vuitton és a Victoria’s Secret kampányaiban egyaránt – írja a Bors

Világszerte imádják Palvin Barbit 

A modellvilág egyik legnagyobb mérföldköve volt, amikor Palvin Barbi a Victoria’s Secret bemutatóin is szerepelt. Bár hivatalosan nem lett „angyal”, a márka egyik legismertebb arcává vált. Egyediségét sokan éppen abban látták, hogy nem felelt meg a klasszikus, túlzottan vékony modellideálnak – rajongói viszont pont ezért imádták. 

Palvin Barbi stílusa sokoldalú: a vörös szőnyegen mindig kifinomult és nőies ruhákat választ, utcán viszont inkább a lezser, trendi darabokat részesíti előnyben. Természetes kisugárzása, közvetlen személyisége és humora miatt a mai napig az egyik legkedveltebb magyar híresség. 

A Bors összegyűjtötte a magyar kedvenc karrierjének legvadítóbb fotóit!

 

