Nem győzzük kapkodni a fejünket Palvin Barbi őrjítő fotói láttán

Palvin Barbi neve mára már nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon ismert. A magyar topmodell 13 évesen kezdte karrierjét, amikor Budapesten felfedezték. Azóta a legnagyobb divatházak kifutóin és a legismertebb magazinok címlapjain láthatjuk, a Vogue, az ELLE, a Louis Vuitton és a Victoria’s Secret kampányaiban egyaránt – írja a Bors.

Palvin Barbi topmodell

Fotó: Szabolcs László

Világszerte imádják Palvin Barbit

A modellvilág egyik legnagyobb mérföldköve volt, amikor Palvin Barbi a Victoria’s Secret bemutatóin is szerepelt. Bár hivatalosan nem lett „angyal”, a márka egyik legismertebb arcává vált. Egyediségét sokan éppen abban látták, hogy nem felelt meg a klasszikus, túlzottan vékony modellideálnak – rajongói viszont pont ezért imádták.

Palvin Barbi stílusa sokoldalú: a vörös szőnyegen mindig kifinomult és nőies ruhákat választ, utcán viszont inkább a lezser, trendi darabokat részesíti előnyben. Természetes kisugárzása, közvetlen személyisége és humora miatt a mai napig az egyik legkedveltebb magyar híresség.

A Bors összegyűjtötte a magyar kedvenc karrierjének legvadítóbb fotóit!