Szörnyű hír érkezett Pásztor Erzsiről a baleset után

A legendás színésznő, Pásztor Erzsi nemrég töltötte be a 90. életévét, de születésnapját beárnyékolta egy csúnya baleset. Az utcán esett el, ennek következtében lábai bekötözésre szorultak, vállát folyamatosan jegelnie kell, és térdén is nyílt sebek vannak. Ennek ellenére hihetetlen erőről tett tanúbizonyságot, hiszen már újra fellépéseken vesz részt.

Pásztor Erzsi

Fotó: MTVA

Pásztor Erzsi: Nem veszem halálosan komolyan a balesetet

A Szomszédok ikonikus Janka nénijét alakító Pásztor Erzsi elmesélte, hogyan éli meg balesete következményeit. A színésznő elmondása szerint bár vállát jegelni kell, és térdein sebek vannak, humorral próbálja átvészelni a nehéz napokat.

Nem veszem halálosan komolyan a balesetet, hogy most lefekszem és soha többé nem kelek fel, de azért óvatos vagyok

– nyilatkozta.

A balesetnek azonban komoly következménye is lett:

Pásztor Erzsi többé nem ülhet volán mögé.

Bár ez jelentős változás a mindennapjaiban, a színésznő nem bánja annyira, hiszen úgy érzi, a közlekedés ma már életveszélyes. Lánya pedig megnyugvással fogadta a döntést, mert korábban is féltette édesanyját a vezetéstől.

A nehézségek ellenére a színésznő visszatért a színpadra, ahol kollégái fellépéseken köszöntötték fel kilencvenedik születésnapja alkalmából. Pásztor Erzsi példát mutat kitartásból és erőből, hiszen még a baleset után sem adta fel hivatását.

A teljes interjút a BORS oldalán olvashatja.