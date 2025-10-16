Hírlevél

Pécsi Ildikó

Több év után előkerült Pécsi Ildikó kertjének legféltettebb kincse

37 perce
Sokáig csak találgatások keringtek arról, hová tűntek az elhunyt színésznő rejtélyes körülmények között eltűnt fák. Pécsi Ildikó egykori imádott növényei új helyen bukkantak fel.
Évek óta nem tudták, mi történt az elhunyt színésznő imádott kertjének legértékesebb növényeivel. Pécsi Ildikó számára gödöllői otthona és kertje szent hely volt, két liliomfája pedig különösen közel állt a szívéhez. A halála után azonban a házat eladták, a fák pedig eltűntek — most azonban kiderült, hová kerültek – írja a Bors

Pécsi Ildikó (1940-2020) életében mindig is különleges szerepet töltöttek be a fák és növények.
Pécsi Ildikó (1940-2020) életében mindig is különleges szerepet töltöttek be a fák és növények. Fotó: Ripost

Pécsi Ildikó 2020 decemberében hunyt el, és a gyönyörű gödöllői kertje tele volt általa ültetett növényekkel. Két kedvenc liliomfáját 2021-ben ásták ki a kertből, majd a Művészetek Háza Gödöllő területére ültették át. Az egyik a ház mellett, a másik a belső kertben kapott helyet, hogy méltó módon őrizzék a színésznő emlékét. 

„Az egyik fát a Kossuth-díja után kapta, a másikat a hetvenedik születésnapjára” – mesélte korábban L. Péterfi Csaba, aki személyesen gondoskodott arról, hogy az értékes növények jó kezekbe kerüljenek. 

Sokáig kérdéses volt, hogy a két különleges liliomfa túlélte-e az átültetést és az elmúlt éveket. Most azonban egy olvasó fényképe mindenkit megnyugtatott: az egyik fa ma is ott áll a Művészetek Háza előtt, táblával megjelölve. 

„Pécsi Ildikó liliomfája. Ez a liliomfa (magnolia) Pécsi Ildikó (1940.05.21–2020.12.05.) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Gödöllő Város díszpolgára gödöllői kertjéből került jelenlegi helyére.” 

 

