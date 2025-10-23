Radics Gigi könnyeivel küszködve énekelt – a Szabadság Vándorai mindenkit megríkatott

Az október 23-i ünnepi rendezvényen Radics Gigi és Curtis közösen léptek színpadra, hogy előadják Demjén Ferenc ikonikus dalát, a Szabadság Vándorait. A feldolgozás Dr. BRS közreműködésével készült, és már az első hangoktól hatalmas energiát árasztott – a katonai Gripenek látványos bevonulása után ez a produkció koronázta meg az eseményt.

Curtis és Radics Gigi közös előadását, a Szabadság Vándorai feldolgozását hatalmas ováció fogadta

Fotó: Youtube

A színpad előtt ezrek énekelték együtt a jól ismert sorokat, a közönség pedig szinte egy emberként ünnepelt. Zoltán Erika, Vasvári Vivi és férje, Bodnár Zsigmond is láthatóan meghatódottan énekelték a refrént. A produkció után a közönség percekig tartó vastapssal köszönte meg az élményt.

Radics Gigi és Curtis közös fellépése tarolt

A feldolgozás egyszerre volt modern és tiszteletteljes, megőrizte Demjén Ferenc eredeti dalának üzenetét, miközben friss hangzást kapott. Az eseményen más ikonikus előadások is elhangzottak, köztük Zorán Apám hitte című dala, amely szintén óriási sikert aratott – írja a Bors cikke.

A nézők reakciója bizonyította: a zene továbbra is képes összekötni a nemzetet. A „Szabadság Vándorai” új verziója nemcsak a közönséget, hanem az online felületeket is felrobbantotta – a videórészletek percek alatt elárasztották a közösségi médiát.