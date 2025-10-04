Óriási örömhírrel jelentkezett a híres magyar énekesnő

Radics Gigi mindig gondol a rajongóira, legutóbb egy örömhírrel lepte meg a követőit.

Radics Gigi családja egy kiskutyával gyarapodott

Fotó: Vendel Lajos

Az énekesnő Instagram-történetében osztott meg egy aranyos fotót a kislányáról és a legújabb kedvencükről, egy örökbe fogadott uszkárról.

A vöröses-barna szőrű, gombszemű kutyus már most biztonságban érzi magát új otthonában, miután nyugodtan feküdt a lánya, Bella Szófia karjaiban. A családtagok közötti szeretet és harmónia jól tükröződik a közös pillanatokban – írja a Bors.

Bővült Radics Gigi családja

A bejegyzés nem sokkal azután jelent meg, hogy Radics Gigi arról beszélt, mennyire fontos számára, hogy kislánya, Bella Szófia boldogan fogadja új párkapcsolatát. Azt is elárulta, hogy jelenlegi párja, Mackó Miki mellett végre teljesen nyugodtnak és békésnek érzi magát, és reméli, hogy kapcsolatuk olyan hosszú ideig tart, mint szüleié. A család bővülése tehát nemcsak egy új kutyust hozott, hanem még inkább megerősítette a szeretetteljes és harmonikus légkört Radics Gigi életében. Az énekesnő amúgy egy nagy koncertre is készül: Depeche Mode-dalokat fog énekelni november végén az MVM Dome-ban a 101 HANG - Depeche Mode Special Tribute előadáson.