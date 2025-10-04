Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Radics Gigi

Óriási örömhírrel jelentkezett a híres magyar énekesnő

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A népszerű énekesnő Instagram-történetében osztott meg egy örömhírt. Radics Gigi családja új taggal bővült, miszerint egy uszkár kiskutyát, Kiflit fogadtak örökbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Radics Gigiúj családtagkislányuszkárénekesnőkutyaörömhírkoncert

Radics Gigi mindig gondol a rajongóira, legutóbb egy örömhírrel lepte meg a követőit.

Radics Gigi
Radics Gigi családja egy kiskutyával gyarapodott
Fotó: Vendel Lajos

Az énekesnő Instagram-történetében osztott meg egy aranyos fotót a kislányáról és a legújabb kedvencükről, egy örökbe fogadott uszkárról. 

A vöröses-barna szőrű, gombszemű kutyus már most biztonságban érzi magát új otthonában, miután nyugodtan feküdt a lánya, Bella Szófia karjaiban. A családtagok közötti szeretet és harmónia jól tükröződik a közös pillanatokban – írja a Bors.

Bővült Radics Gigi családja

A bejegyzés nem sokkal azután jelent meg, hogy Radics Gigi arról beszélt, mennyire fontos számára, hogy kislánya, Bella Szófia boldogan fogadja új párkapcsolatát. Azt is elárulta, hogy jelenlegi párja, Mackó Miki mellett végre teljesen nyugodtnak és békésnek érzi magát, és reméli, hogy kapcsolatuk olyan hosszú ideig tart, mint szüleié. A család bővülése tehát nemcsak egy új kutyust hozott, hanem még inkább megerősítette a szeretetteljes és harmonikus légkört Radics Gigi életében. Az énekesnő amúgy egy nagy koncertre is készül: Depeche Mode-dalokat fog énekelni november végén az MVM Dome-ban a 101 HANG - Depeche Mode Special Tribute előadáson.

Kutyát kapott az énekesnő kislánya
Fotó: Instagram/Radics Gigi

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!