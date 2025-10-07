Hírlevél

Megnézték, mit rejt a palackozott víz – a válasz rémisztőbb, mint hittük

Regán Lili

Regán Lili hibázott egyet, és most mindenki rajta nevet vagy kiakad!

Egy esős délutánon ártatlan videót készített egy fiatal DJ, de az internet pillanatok alatt felrobbant. Regán Lili kinyitotta az ablakot, kezébe vett egy esernyőt, és nevetve panaszkodott a rossz időre — a következmény pedig kommentvihar és teljes online káosz lett.
Regán Lilikommentvihardj

Az őszi, esős délutánokat a legtöbben kuckózással, filmnézéssel vagy forró teával töltik, de Regán Lili inkább úgy döntött, feldobja a napját egy kis humorral. A fiatal DJ a lakásában ülve videózott: az ablak nyitva, a kezében egy kinyitott esernyő, miközben arról panaszkodik, hogy „már megint szakad az eső” – írja a Bors

Regán Lili DJ nyitott ablak mellett, esernyővel a kezében pózol – a videója után elszabadult a kommentvihar.
Regán Lili DJ nyitott ablak mellett, esernyővel a kezében pózol – a videója után elszabadult a kommentvihar
Fotó: Ladóczki Balázs

A kommentelők persze nem hagyták szó nélkül a látványt.

„Regán Lili, csukd be az ablakot!” – írta valaki, mások pedig babonásan figyelmeztettek: „Esernyőt nyitni lakásban balszerencsét hoz!”

Voltak, akik nevetve reagáltak, de akadt, aki egyenesen kétségbe vonta Regán Lili józan ítélőképességét.

Nem tudom, mit szívsz, de legközelebb picit kevesebbet, mert most nagyon el vagy szállva!

– írta valaki.

A bejegyzés percek alatt két táborra osztotta az internetet: volt, aki szerint Regán Lili teljesen elrugaszkodott a valóságtól, mások szerint viszont csak feldobta a borongós hétköznapokat egy kis humorral.

Korábban egy szexi képet posztolt, amitől megáll az ész.

 

