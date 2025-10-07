Regán Lili hibázott egyet, és most mindenki rajta nevet vagy kiakad!

Az őszi, esős délutánokat a legtöbben kuckózással, filmnézéssel vagy forró teával töltik, de Regán Lili inkább úgy döntött, feldobja a napját egy kis humorral. A fiatal DJ a lakásában ülve videózott: az ablak nyitva, a kezében egy kinyitott esernyő, miközben arról panaszkodik, hogy „már megint szakad az eső” – írja a Bors
A kommentelők persze nem hagyták szó nélkül a látványt.
„Regán Lili, csukd be az ablakot!” – írta valaki, mások pedig babonásan figyelmeztettek: „Esernyőt nyitni lakásban balszerencsét hoz!”
Nem tudom, mit szívsz, de legközelebb picit kevesebbet, mert most nagyon el vagy szállva!
– írta valaki.
A bejegyzés percek alatt két táborra osztotta az internetet: volt, aki szerint Regán Lili teljesen elrugaszkodott a valóságtól, mások szerint viszont csak feldobta a borongós hétköznapokat egy kis humorral.
