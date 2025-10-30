Rippel Feri pályát vált, meglepő dologra cseréli a manézst

Rippel Feri artistaművész 54 évesen visszaült az iskolapadba, hogy új tudományos kihívásokkal bővítse életét. A mesterképzés mellett a saját életmódján is dolgozik, hogy fiatalos és egészséges maradjon – írja a Bors.

Rippel Feri célja az egészség és a fiatalság - Fotó: Bors/ Knap Zoltán

Rippel Feri: Tanulás és fiatalító életmód kéz a kézben

Rippel Feri a Debreceni Egyetem mesterképzésén élelmiszermérnöki és kutatóorvosi tanulmányokat folytat. Kutatásai során muslicák életét vizsgálja különböző táptalajokon, hogy megértse, mely összetevők segíthetik a sejtek regenerálódását és az egészséges öregedést.

A Debreceni Egyetemnek járok a doktor képzésére, pontosan arról fogok kutatni, hogy hogyan működik az élelmiszer, milyen komponensek vannak benne, és hogy tudjuk úgy összerakni őket, hogy az a sejtek életkorát visszafiatalítja.

Az artista kiemelte, hogy a tanulás és a művészet összehangolása kitartással és megfelelő pohenéssel lehetséges.

