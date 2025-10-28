Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Fontos!

Döntött a kormány: új otthontámogatás indul

Rubint Rella

Így csábít Rubint Rella, a kép szinte izzik!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A fitnesz-influenszer ismét elvarázsolta követőit legújabb bejegyzésével. Rubint Rella a medence partjáról posztolt egy pink bikinis képet, amelyen tökéletes formáját és természetes kisugárzását csodálhatjuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rubint Rellabikinisszexi

Rubint Rella legújabb Instagram-bejegyzése igazi nyári hangulatot idéz az őszi napokra. A fitnesz-influenszer egy medence partjáról osztott meg fotót, amelyen egy pink bikiniben látható. A kép alatt ezrek hagytak lájkot és elismerő kommenteket – nem véletlenül. Rella fantasztikus formában van, és kisugárzása egyszerre sugall nyugalmat és erőt - számol be a Bors.

Rubint Rella
Rubint Rella inspiráló üzenete: a boldogság nem évszak kérdése
Fotó: Mediaworks archív

Rubint Rella bikinis fotója ismét tarol

A poszt szövege rövid, mégis sokatmondó: „A hétköznapok zaját néha ki kell cserélni egy másik ritmusra.” Ez a gondolat tökéletesen tükrözi Rubint Rella életfilozófiáját, aki évek óta arra inspirálja követőit, hogy a mozgás, a tudatosság és a belső harmónia egyaránt fontos része az egészséges életmódnak.

A kommentmezőben sorra érkeznek a dicséretek: „Gyönyörű vagy, mint mindig!”, „Igazi inspiráció vagy!” – írják a követők. Sokan kiemelik, hogy Rubint Rella fotója nemcsak szexi, hanem inspiráló is, mert emlékeztet arra, mennyire fontos időt szánni a pihenésre és önmagunkra.

Fitnesz és harmónia kéz a kézben

Rubint Rella nem csupán a fizikumáról ismert – sokak számára a kitartás, az önfegyelem és a pozitív gondolkodás megtestesítője. Saját edzésprogramjain keresztül arra ösztönzi a követőit, hogy a mozgást ne kényszerként, hanem feltöltő élményként éljék meg. A róla készült bikinis fotó pontosan ezt az életérzést közvetíti: magabiztosságot, természetességet és önelfogadást.

A rajongók imádják, hogy Rella sosem próbál „tökéletesnek” tűnni, hanem valódi önmagát mutatja. Talán éppen ezért vált az egyik legkedveltebb fitnesz-influenszerré Magyarországon.

Az elmúlt hónapokban sok nehézségen ment keresztül az influenszer, aki őszintén beszélt válása utáni időszakáról. Rubint Rella elárulta, hogy az elmúlt fél év érzelmi hullámvasút volt számára, tele fájdalommal, csalódással és újrakezdéssel. Részletekért látogasson el az Origo oldalára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!