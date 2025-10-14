Rubint Rella kiteregette a szennyest válásáról – hihetetlen titkokat árult el

A fiatal nő Lengyelországban élt férjével, de kapcsolatuk tavasszal véget ért, és azóta próbálja újra megtalálni önmagát. Rubint Rella posztjában úgy fogalmazott: „Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak.” – írja a Bors.

Rubint Rella nehezen tudja feldolgozni a válást.

Fotó: Instagram/Rubint Rella

Megdöbbentő vallomás: Rubint Rella hite megrendült az emberekben

A válás után rájött, hogy sokan, akiket barátnak hitt, eltűntek mellőle, és voltak, akik még a születésnapját is elfelejtették. Úgy érzi, ez az időszak segített neki felismerni, kikre számíthat igazán, és kik voltak csak látszólag mellette. Bár megviselte a csalódás, ma már nem neheztel senkire, inkább tanulságként tekint a történtekre. Hálás azoknak, akik meghallgatták, amikor szüksége volt rájuk, és támogatták a legnehezebb pillanatokban. Rella elmondta,

most nem keres új párt, mert szeretne önmagára koncentrálni és lelkileg megerősödni.

Hisz abban, hogy minden okkal történik, és az élet majd elhozza, amit kell. Úgy véli, „egy mosoly, egy kedves szó vagy egy őszinte gesztus mindenkinek jár.” Bár sokszor érezte magát értéktelennek, ma már tudja, hogy a fájdalom is a fejlődés része. Most önmagát építi, és bízik benne, hogy egyszer minden a helyére kerül.

Rubint Rella a válása óta tudatosan óvja a magánéletét, és inkább edzői, valamint táplálkozástudományi munkájára koncentrál. A válás után jött rá igazán, hogy az önmagába fektetett energia és a mentális egészség a legnagyobb érték.