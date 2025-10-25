Különleges fotón Rúzsa Magdi ritkán látott hármasikrei!

A népszerű énekesnő, Rúzsa Magdi nemcsak a színpadon, hanem édesanyaként is rengeteg rajongó szívét meghódította. A hármas ikrek, Keve, Zalán és Lujza 2022-ben született, és azóta az egész ország figyelemmel kíséri, hogyan nőnek fel.

A háromgyermekes énekesnő, Rúzsa Magdi újabb szívmelengető képet osztott meg

Fotó: TV2

A Megasztár korábbi győztese és jelenlegi zsűritagja most egy újabb különleges pillanatot mutatott meg: egy közös tökfaragást, amelyben mindhárom csemete aktívan részt vett. A fotón a gyerekek arcát levelekkel takarta ki az énekesnő, ezzel is óvva a magánéletüket – ám így is jól látszik, mennyit nőttek az elmúlt időszakban.

Rúzsa Magdi hármasikreivel faragott tököt

A közösségi oldalak követői valósággal elárasztották a posztot szívecskékkel és elismerő kommentekkel. Sokan kiemelték, mennyire természetes és szeretetteljes pillanatot sikerült megörökíteni, és hogy Rúzsa Magdi példát mutat abban, miként lehet összeegyeztetni az anyaságot a karrierrel.

