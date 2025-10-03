Megszólalt a rendőrség Schmuck Andor halálával kapcsolatban

A BRFK hivatalosan is lezárta a Schmuck Andor halálával kapcsolatos közigazgatási eljárást – erősítette meg a rendőrség a Borsnak. A vizsgálat eredményéről csak a legközelebbi hozzátartozókat értesítették.

Schmuck Andor halálát rejtély övezi - Fotó: MW

Tájékoztatjuk, hogy az eljárás befejeződött

– áll a rendőrség közleményében.

Mint ismert, a politikust 2024. július 14-én találták holtan budapesti irodája feletti lakrészében. A tűzoltók törték rá az ajtót, miután nem adott életjelet, ami barátai szerint egyáltalán nem volt rá jellemző.

A helyszínt órákra lezárta a rendőrség, több tárgyat is lefoglaltak.

Schmuck Andor súlyos betegségben szenvedett, amelyről nyilvánosan is beszélt: márciusban egy televíziós adásban árulta el, hogy életmentő kezelést kap.

Ennek ellenére továbbra is aktív maradt, a közösségi médiában és a baráti körében is életvidámnak tűnt halála előtt.

Így temették el Schmuck Andort

A 54 éves politikust augusztus 15-én helyezték örök nyugalomra a Fiumei úti temetőben. Temetésén családtagjai, barátai és számos ismert közéleti személyiség búcsúzott tőle. Schmuck sírhelyét már évekkel korábban kialakították, amelyet gyakran látogatott jó barátja, Pánczél Zoltán emlékére is.