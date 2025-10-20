Már csak halála után teljesülhetett Schmuck Andor egyetlen kívánsága

Derült égből villámcsapásként érte a közvéleményt, amikor július 14-én kiderült: 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor, a Tisztelet Társaságának alapítója és elnöke. A politikus több mint két évtizeden át dolgozott azon, hogy a szépkorúak hangja és méltósága ne vesszen el a közéletben – számol be a Bors.

Mága Zoltán teljesítette Schmuck Andor utolsó kívánságát

Fotó: Bánkúti Sándor / MW Bulvár

Életét és munkásságát sokan a nyugdíjasok védelmezőjeként ismerték, hiszen szívügyének tekintette az idősek támogatását. Halála mélyen megrázta a közéletet és barátait – köztük Mága Zoltánt, akihez hosszú barátság fűzte. A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a tragikus hír után így emlékezett rá: „Azt is kérte, hogy ha vele bármi történne, ígérjem meg, a szépkorúakat továbbra is támogatni fogom. Ez számomra nemcsak baráti kötelesség, hanem mélyen átélt társadalmi felelősség.”

Schmuck Andor örökségét viszi tovább Mága Zoltán

Néhány hónappal később, a Tisztelet Társasága Szabadidő Egyesület közgyűlése tisztújítást tartott, amelyen Mága Zoltánt társelnökké választották. A döntés méltó folytatása Schmuck Andor örökségének: a szervezet továbbra is a szépkorúak életének javításáért, közösségük erősítéséért és megbecsülésükért dolgozik.

Mága Zoltán a kinevezés után így fogalmazott hivatalos Facebook-oldalán:

A művész vállalása nem csupán egy ígéret betartása, hanem annak a szellemiségnek a megőrzése, amelyet Schmuck Andor két évtizeden át képviselt: a szépkorúak tiszteletét, a generációk közötti párbeszéd fontosságát és az emberi méltóság megőrzését.