Sokkolta a rajongókat VV Seherezádé vallomása, ez történt valójában kisfia születése után

Kultsár Vivien, vagyis VV Seherezádé, az egykori valóságshow-szereplő és influenszer, kisfia, Liam Noah születése után új oldaláról mutatta meg magát. Bár a közösségi oldalain sokan látták a boldog pillanatokat, a háttérben komoly lelki harcot vívott. Bejegyzésében arról írt, hogy a szülés utáni depresszió milyen alattomos és nehezen felismerhető állapot lehet.

VV Seherezádé szerint a szülés utáni időszak „csendes gyilkos” is lehet

Fotó: Facebook

Seherezádé őszintén vallott a szülés utáni depresszióról

„Tudod, miért nevezik a szülés utáni időszakot csendes gyilkosnak? Mert csendes. Nem mindig látványos, hogy valaki szenved... Néha mosolyogsz, fotókat készítesz a babádról, és úgy tűnik, minden rendben van, miközben belül fuldokolsz.” – írta Seherezádé.

A fiatal anyuka szerint ez az időszak nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is rendkívül megterhelő, és sok nő nem mer róla beszélni az ítéletektől való félelem miatt. Seherezádé hangsúlyozta, hogy a szülés utáni depresszió nem gyengeség, hanem természetes, hormonális reakció, ami a nők akár 80 százalékát is érintheti - számol be a Bors.

„Ez egy biológiai reakció a szülés utáni gyors hormonszint-változásra. Én is megtörtem. Emlékszem, amikor a Péterfy kórházba tartottam, végigsírtam az utat… A valósághoz ezek a pillanatok is hozzátartoznak” – írta az édesanya.

A vallomás végén Seherezádé arról is beszélt, hogy most már erősebbnek érzi magát, és kisfia mosolya segített kilábalni a nehezebb napokból.