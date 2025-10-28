Akár egy vadmacska – Stana Alexandra új fotóját mindenkinek látnia kell

Új szelfivel jelentkezett az Instagramon Stana Alexandra, a Dancing with the Stars táncosnője. A fotón elegánsan és magabiztosan pózol az autóban, a poszt alatt csakúgy záporoznak az elismerő kommentek – számol be a Bors.

Stana Alexandra újra megmutatta magabiztos nőiességét - Fotó: Bors

Stana Alexandra magabiztosan és nőiesen pózol

A rajongók nem fukarkodtak a dicséretekkel:

„Egy igazi vadmacska vagy, imádlak!” – olvasható a hozzászólásokban.

Alexandra mindig tudja, hogyan mutassa meg nőiességét és erejét: korábban már beszélt arról, mennyire fontos számára az önazonosság és a művészet iránti szenvedély. A táncosnő a közelmúltban több oldalát is megmutatta, nemrég például bevállalós, motoros fotót posztolt, legújabb szelfijével azonban újra a nőies elegancia világában tarol. Rajongói már alig várják a következő posztját – nem is csoda, hiszen minden fotója egyszerre stílusos, magabiztos és nőies.