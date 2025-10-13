Így még soha nem láttuk Sydney van den Boscht!

Sydney van den Bosch életének egyik legszebb időszakát éli. A korábbi Szerencsekerék háziasszonya jelenleg első gyermekét várja, és bár már 17 kilóval többet mutat a mérleg, a sztár továbbra is tele van energiával. Az utóbbi hetekben egy különleges fotózáson vett részt, ahol büszkén mutatta meg gömbölyödő pocakját.
Sydney van den Bosch és férje együtt készülnek a baba érkezésére
A közösségi oldalán megosztott bejegyzésben Sydney köszönetet mondott a fotósának és a stábnak, akik segítettek neki abban, hogy a legjobb formáját hozza ki magából, még ebben a mozgalmas időszakban is. Elárulta, hogy nem mindig egyszerű egyensúlyban tartani a pihenést, a babavárást és a házfelújítást, de szerencsére férjével, Kaszás Benjáminnal közösen minden kihívást megoldanak.
A házaspár egy éve mondta ki a boldogító igent, és most közösen építik álmaik otthonát. Bár a felújítás néha nehézségekkel jár, Sydney szerint minden perc megéri, hiszen ez lesz az a hely, ahol családjuk együtt kezdi meg új életét.
