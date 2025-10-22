Sydney van den Bosch élete most izgalmas fordulatokkal teli: első gyermekét várja, miközben férjével, Benivel még nem tudtak beköltözni új otthonukba. A ház felújítása során komoly nehézségekbe ütköztek, de így is igyekszik megőrizni derűlátását – írja a Bors.

Sydney van den Bosch terhessége közben jöttek a nehézségek - Fotó: Bors

Sydney van den Bosch és férje elhalasztották közös álmukat

A felújítás során kiderült, hogy az új háznak komoly szerkezeti problémái vannak, így teljesen elölről kellett kezdeniük az építkezést – épp a terhessége idején. Sydney beismerte: nehezen fogadta el, hogy gyermekük nem oda születik, ahová eredetileg tervezték.

Most épp a fészekrakó üzemmódban vagyunk, és szeretnénk mindent egyszerre megoldani, főleg az építkezéssel kapcsolatban. Ez persze elsősorban a kislányunkról szól, hiszen azt szeretnénk, ha egy olyan helyre érkezhetne, ami számára tökéletes.

A megpróbáltatások ugyanakkor sokat tanítottak nekik: türelmet, elfogadást és kompromisszumkészséget. Sydney bízik benne, hogy decemberre elkészül az otthonuk, amelyért annyit dolgoztak. A nehézségek mellett boldog pillanatokból sincs hiány: a házaspár nemrég ünnepelte első házassági évfordulóját a Balatonnál, az esküvőjük helyszínén.

A modell terhessége alatt korábban is megszólalt már a házfelújítással kapcsolatban, és már akkor kétségbeejtőnek tartotta a helyzetet.