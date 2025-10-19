Hírlevél

Sydney van den Bosch

Felszaladtak a kilók: Sydney van den Bosch 20 kilót hízott, de ígyis káprázatos kismama

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A várandósság sok mindent megváltoztat – még az étvágyunkat és a kedvenc ételeink listáját is. Sydney van den Bosch most őszintén mesélt arról, hogyan alakult át az étrendje a terhesség hónapjai alatt és mitől szaladtak fel a plusz kilók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney van den Boschhízásterhesség

A gyönyörű műsorvezető elárulta, hogy bár eredetileg 10–12 kilót szeretett volna hízni, már átlépte a 20 kilós határt. Sydney van den Bosch szerint azonban a plusz kilók semmit sem vonnak le abból, mennyire boldog és kiegyensúlyozott kismama – írja a Bors.

Sydney van den Bosch
Sydney van den Bosch kiegyensúlyozott és boldog kismama.
Fotó: Instagram

Sydney van den Bosch és a „boldogságízű” hónapok

A korábbi gyümölcsrajongó mostanában inkább pizzát, csokit és sült krumplit kíván. Azt mondja, a dinnye és a barack időszakát most a „léleksimogató” ételek váltották fel. A követői imádják őt azért, mert nem próbálja elrejteni a valóságot, hanem megmutatja, milyen is az igazi, hétköznapi terhesség. Kommentjeikben sokan kiemelik, mennyire természetes és sugárzó maradt a változások ellenére is. A fotóin látszik: 

boldogabb, mint valaha, és a plusz kilók csak még nőiesebbé teszik.

Sydney most már a finisben van, hiszen hamarosan megszületik a kisbabája. A rajongók kíváncsian várják, vajon a szülés után visszatér-e a gyümölcsdiétához, vagy marad még egy darabig a pizza és csoki mellett. Egy biztos: Sydney van den Bosch most is önazonos, gyönyörű és inspiráló, mint mindig.

 

