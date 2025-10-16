DJ Cooky párja megvillantotta tökéletes popsiját

Szécsi Debóra és Cooky az ország egyik legkedveltebb sztárpárja, a köztük lévő korkülönbség ellenére is mindenki imádja párosukat. A táncos és a rádiós műsorvezető két gyönyörű gyermeket nevelnek együtt, így különösen tiszteletreméltó, hogy Debóra milyen bomba formában van, írja a borsonline.hu.

Szécsi Debóra alig várja, hogy megkérje a kezét Cooky – Fotó: Instagram

A lap kiszúrta, hogy a csinos anyuka legutóbbi Instagram-posztjában fotót és videót is közzétett magáról. Ezeken rövid topban és fenekét kiemelő nadrágban látható. Tökéletes idomaira a kommentelők is felfigyeltek, mi több, volt, aki elkérte az edzéstervét. Ekkor jött azonban a megdöbbentő válasz:

Ha lenne, megosztanám

– írta a gyönyörű édesanya, aki ezek szerint a genetikának is köszönheti homokóra alakját.

A legszebb

– kommentelte Cooky a bejegyzést látva.

Szécsi Debóra kezét nem kérte meg Cooky

Az Origón is írtunk arról, hogy a rádiós és 27 évvel fiatalabb párja nem házasodott össze, ám amikor a Dancing with the Starsban együtt szerepeltek, nem sok hiányzott, hogy szétmenjenek.

Majdnem ötször elváltunk úgy, hogy nem vagyunk házasok. De jó volt amúgy!

– magyarázta a sportos anyuka a TV2 Szerencsekerék című műsorában.

