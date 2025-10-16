Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Kiemelten fontos!

Ma dől el Ukrajna sorsa? Trump felhívja Putyint

Tragédia:

Meghalt a Videoton UEFA-kupa-döntős legendája

Cooky

DJ Cooky párja megvillantotta tökéletes popsiját

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A népszerű rádiós dj, Cooky párja szexi fotót osztott meg magáról az Instagramon. Szécsi Debóra egy meglepő titkot is elárult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CookybombaSzécsi Debóra

Szécsi Debóra és Cooky az ország egyik legkedveltebb sztárpárja, a köztük lévő korkülönbség ellenére is mindenki imádja párosukat. A táncos és a rádiós műsorvezető két gyönyörű gyermeket nevelnek együtt, így különösen tiszteletreméltó, hogy Debóra milyen bomba formában van, írja a borsonline.hu.

Szécsi Debóra,Cooky,házas
Szécsi Debóra alig várja, hogy megkérje a kezét Cooky – Fotó: Instagram

A lap kiszúrta, hogy a csinos anyuka legutóbbi Instagram-posztjában fotót és videót is közzétett magáról. Ezeken rövid topban és fenekét kiemelő nadrágban látható. Tökéletes idomaira a kommentelők is felfigyeltek, mi több, volt, aki elkérte az edzéstervét. Ekkor jött azonban a megdöbbentő válasz:

Ha lenne, megosztanám

– írta a gyönyörű édesanya, aki ezek szerint a genetikának is köszönheti homokóra alakját.

A legszebb

– kommentelte Cooky a bejegyzést látva.

Szécsi Debóra kezét nem kérte meg Cooky

Az Origón is írtunk arról, hogy a rádiós és 27 évvel fiatalabb párja nem házasodott össze, ám amikor a Dancing with the Starsban együtt szerepeltek, nem sok hiányzott, hogy szétmenjenek. 

Majdnem ötször elváltunk úgy, hogy nem vagyunk házasok. De jó volt amúgy!

– magyarázta a sportos anyuka a TV2 Szerencsekerék című műsorában.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!