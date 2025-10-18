Szegedi Kata bemutatója felrobbantotta a fővárost - sztárparádé Budapesten

Pezsgő fények, ragyogó sztárok és divat minden mennyiségben. Így telt az este, amikor Szegedi Kata bemutatta legújabb kollekcióját. Az est különlegességét a Dorko-val közös együttműködés adta, amely a sportos eleganciát és a nőies kifinomultságot ötvözte.
Szegedi Kata és a Dorko egyesítette erejét. A két ikonikus márka közös divatbemutatója igazi szenzáció volt: a modern városi stílus találkozott a merész, mégis hordható darabokkal. A kifutón látható kreációk bizonyították, hogy a stílus és kényelem nem zárják ki egymást – sőt, most találkoztak igazán látványosan.
Nem hiányozhatott a hazai sztárvilág sem: Tóth Vera, Hódi Pamela, Gáspár Evelin, Gáspár Virág és Noszály Sándor is részt vett az eseményen.
Szegedi Kata és a Dorko meglepetése
A bemutató után exkluzív afterparty várta a vendégeket, ahol a DJ gondoskodott a hangulatról.
A teljes beszámolót, kulisszatitkokkal és még több fotóval, a BORS oldalán olvashatja el!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!