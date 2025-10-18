Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Hódi Pamela

Szegedi Kata bemutatója felrobbantotta a fővárost - sztárparádé Budapesten

7 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pezsgő fények, ragyogó sztárok és divat minden mennyiségben. Így telt az este, amikor Szegedi Kata bemutatta legújabb kollekcióját. Az est különlegességét a Dorko-val közös együttműködés adta, amely a sportos eleganciát és a nőies kifinomultságot ötvözte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hódi PamelaDORKOBorsGáspár Evelin

Szegedi Kata és a Dorko egyesítette erejét. A két ikonikus márka közös divatbemutatója igazi szenzáció volt: a modern városi stílus találkozott a merész, mégis hordható darabokkal. A kifutón látható kreációk bizonyították, hogy a stílus és kényelem nem zárják ki egymást – sőt, most találkoztak igazán látványosan.

Szegedi Kata és a Dorko divatbemutatóján Molnár Miléna, Mészáros Lili, Czibolya Nikolett, Baranyi Panka együtt ünnepeltek
Szegedi Kata és a Dorko divatbemutatóján Molnár Miléna, Mészáros Lili, Czibolya Nikolett, Baranyi Panka együtt ünnepeltek
Fotó: László Szabolcs / Bors 

Nem hiányozhatott a hazai sztárvilág sem: Tóth Vera, Hódi Pamela, Gáspár Evelin, Gáspár Virág és Noszály Sándor is részt vett az eseményen.

Szegedi Kata és a Dorko meglepetése

A bemutató után exkluzív afterparty várta a vendégeket, ahol a DJ gondoskodott a hangulatról.

A teljes beszámolót, kulisszatitkokkal és még több fotóval, a BORS oldalán olvashatja el!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!