Sok minden kiderült a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjéről – döbbenetes videók

A Sztárban Sztár All Stars idei évadának egyik legnagyobb meglepetése kétségkívül Péterffy Lili Lelle. A fiatal énekes minden héten új szerepben áll színpadra, és produkcióival rendre elkápráztatja a zsűrit és a nézőket.

Péterffy Lili Lelle, a Sztárban Sztár All Stars versenyzője pusszantós puszit ígér Forrás: Instagram/sztarbansztartv2

Az elmúlt hetekben Tarkan, Palya Bea, Pitbull és Barbara Pravi bőrébe is belebújt, legutóbb pedig a Papa Roach énekeseként hörgős metált adott elő – amitől mindenkinek leesett az álla a stúdióban. Azt mondta, hogy az átalakulás közel öt és fél órát vett igénybe, de imádta minden pillanatát, és tisztában volt vele, hogy merész dalválasztása sokakat meglep majd.

Liptai Claudia szerint Lili nem egyszerűen utánoz, hanem teljesen átlényegül a szerepeibe, ezért tartják a zsűri egyik kedvencének.

A fiatal versenyző DJ-ként, dalszerzőként és énekesként is aktív, a műsorban pedig újra és újra bebizonyítja, hogy a tehetség és a bátorság együtt aranyat ér – számolt be a BORS.