Sorsfordító döntést hozott meg a 72 éves Szűcs Judith

Szűcs Judith 72 évesen új életet kezd: 16 év után szakított vőlegényével. Az énekesnő mesélt a döntéséről, a család támogatásáról, valamint arról, hogyan tartja magát formában a mai napig – számol be a hírről a Bors.

Szűcs Judith énekesnő

Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

Őszintén vallott a szakítás okáról Szűcs Judith

Szűcs Judith 16 év után szakított vőlegényével, és nyíltan beszélt arról, hogy miért döntött így. Bár a szakítás nem volt könnyű, az énekesnő hangsúlyozta: nem akar keseregni, hanem inkább boldogan, teljes életet élni.

„Nem akarok azon rágódni, miért történt így. Az élet szép, és én szeretem élni. Ha változtatni kell valamin, akkor változtatok” – vallotta be a díva, aki hisz abban, hogy a közönség szeretete mindig erőt ad neki.

Az énekesnő a hot! magazinnak mesélte el, hogy a fellépések és a rajongói energiája sokat segített a nehéz döntésben. Bár a közönség semmit sem tudott a szakításról, Judith hitt abban, hogy a szeretet és a támogatás átsegíti a változáson.