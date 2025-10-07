Előrejelzés: forróság várható — Szuperák Barbi bikinis képe az oka!

Szuperák Barbi bikinis képe valósággal felrobbantotta az internetet. Az énekesnő éppen Málta napsütését élvezi, és követői sem maradnak ki a nyári hangulatból — Jolly párjának fotói igazi mediterrán életérzést árasztanak. Szuperák Barbi elárulta, hogy gyermekkora óta imád utazni, és ez a szenvedély felnőttként is elkíséri: minden évben igyekszik új országokat felfedezni – írja a Bors.

Szuperák Barbi forró, nyári hangulatú fotója tarol az interneten Fotó: Markovics Gábor

Az énekesnő most édesanyját lepte meg egy kiruccanással, Máltán búcsúztatják a nyarat. „Meglepetésnek szántam anyukámnak. Ő is nagy utazó, sok helyen voltunk, ezért olyan helyet választottam, ahol még egyikünk sem járt” – mesélte Szuperák Barbi, aki hozzátette: édesanyjával nagyon szoros kapcsolatban van, és már a következő úti cél is megvan — a Maldív-szigetek.

A TV2 Ázsia Expressz egykori versenyzője elárulta, hogy ha egyszer férjhez megy, Bora Borán szeretné megtartani a nászútját. Szuperák Barbi párjával, Jollyval igazi világjáró páros, de legnagyobb örömük mégis a közös időtöltés, amikor kedvenc kiskutyájuk, Badzsó is velük lehet.

