Szuperák Barbi

Előrejelzés: forróság várható — Szuperák Barbi bikinis képe az oka!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Szuperák Barbi bikinis képe most mindenkit lázba hozott — a gyönyörű énekesnő Máltán élvezi a nyár utolsó napjait. Szuperák Barbi, Jolly párja, a tengerparton pózolva mutatta meg elképesztő formáját, követői pedig elhalmozták dicsérő kommentekkel.
Szuperák Barbi bikinis fotó Málta Jolly

Szuperák Barbi bikinis képe valósággal felrobbantotta az internetet. Az énekesnő éppen Málta napsütését élvezi, és követői sem maradnak ki a nyári hangulatból — Jolly párjának fotói igazi mediterrán életérzést árasztanak. Szuperák Barbi elárulta, hogy gyermekkora óta imád utazni, és ez a szenvedély felnőttként is elkíséri: minden évben igyekszik új országokat felfedezni – írja a Bors.

Szuperák Barbi forró, nyári hangulatú fotója tarol az interneten
Szuperák Barbi forró, nyári hangulatú fotója tarol az interneten Fotó: Markovics Gábor

Az énekesnő most édesanyját lepte meg egy kiruccanással, Máltán búcsúztatják a nyarat. „Meglepetésnek szántam anyukámnak. Ő is nagy utazó, sok helyen voltunk, ezért olyan helyet választottam, ahol még egyikünk sem járt” – mesélte Szuperák Barbi, aki hozzátette: édesanyjával nagyon szoros kapcsolatban van, és már a következő úti cél is megvan — a Maldív-szigetek.

A TV2 Ázsia Expressz egykori versenyzője elárulta, hogy ha egyszer férjhez megy, Bora Borán szeretné megtartani a nászútját. Szuperák Barbi párjával, Jollyval igazi világjáró páros, de legnagyobb örömük mégis a közös időtöltés, amikor kedvenc kiskutyájuk, Badzsó is velük lehet.

A közelmúltban arról számoltunk be, hogy jöhet a gyerek.

 

