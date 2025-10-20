T. Danny körül egyre nagyobb a botrány: miért rejtegeti az arcát?

T. Danny szeptember végén mutatkozott először fekete maszkkal az arcán, és úgy tűnik, azóta sem szabadul tőle. Az új stílus körül egyre nagyobb a botrány, a közönség pedig csak találgat, miért rejti el magát az énekes. Talán történt valami az orrával?

Sok kommentelő találgat T. Danny állapotáról

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Mi történhetett T. Danny orrával?

A rajongók először azt hitték, új színpadi karaktert épít, ám hamar kiderült, hogy a maszk nem egyszeri fellépéshez tartozik. Az énekes azóta mindenhol viseli: fellépéseken, nyilvános eseményeken, sőt hétköznapi helyzetekben is.

A Reddit-felhasználók és kommentelők hamar észrevették, hogy valami történt T. Danny orrával – sokan deformációról, mások egészségügyi beavatkozásról beszélnek. A találgatások lavinája elindult, de hivatalos magyarázat azóta sem érkezett.

Október 19-én, vasárnap este a Bors egyik olvasója ismét maszkban látta T. Danny-t, ezúttal egy sportközpontban, ahol több ismert celeb és fotós is jelen volt. A beszámoló szerint az énekes feltűnően kerülte a figyelmet, és a fekete maszk ezúttal is gondosan takarta az arcát.

