Rendkívüli

T. Danny

T. Danny körül egyre nagyobb a botrány: miért rejtegeti az arcát?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy sportközpontban bukkant fel a fiatal énekes – természetesen maszkban. T. Danny már hetek óta így jelenik meg a nyilvánosság előtt, ami újabb találgatások hullámát indította el a rajongók körében.
T. Dannybotrányénekes

T. Danny szeptember végén mutatkozott először fekete maszkkal az arcán, és úgy tűnik, azóta sem szabadul tőle. Az új stílus körül egyre nagyobb a botrány, a közönség pedig csak találgat, miért rejti el magát az énekes. Talán történt valami az orrával?

T.Danny
Sok kommentelő találgat T. Danny állapotáról
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Mi történhetett T. Danny orrával?

A rajongók először azt hitték, új színpadi karaktert épít, ám hamar kiderült, hogy a maszk nem egyszeri fellépéshez tartozik. Az énekes azóta mindenhol viseli: fellépéseken, nyilvános eseményeken, sőt hétköznapi helyzetekben is.

A Reddit-felhasználók és kommentelők hamar észrevették, hogy valami történt T. Danny orrával – sokan deformációról, mások egészségügyi beavatkozásról beszélnek. A találgatások lavinája elindult, de hivatalos magyarázat azóta sem érkezett.

Október 19-én, vasárnap este a Bors egyik olvasója ismét maszkban látta T. Danny-t, ezúttal egy sportközpontban, ahol több ismert celeb és fotós is jelen volt. A beszámoló szerint az énekes feltűnően kerülte a figyelmet, és a fekete maszk ezúttal is gondosan takarta az arcát.

A képet, melyen T. Danny ismét maszkban látható – de valami miatt alig látszik az orra – megtekintheti a BORS oldalán.

 

