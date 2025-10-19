A Megasztár színpadán tört meg a jég: végre kibékült a testvérpár

A műsor nemcsak a tehetségről, hanem a megbocsátásról és összetartozásról is szól. A szombat esti adásban Curtis és Herceg Erika csapata állt össze. Curtisnek feladta a leckét egy testvérpár – írja a Bors.

Curtis békítette ki a testvérpárt.

Fotó: Bors

A Szombat-testvérpár, Ádám és Géza között korábban komoly családi viszály alakult ki, ami miatt hónapokig nem beszéltek egymással. Az átok azonban megtörni látszott. Curtis, a műsor mestere, felismerte bennük a közös erőt, és mindkettejüket a csapatába választotta. A közös munka idején fokozatosan enyhült köztük a feszültség. Ádám őszintén elmondta:

A verseny idejére kibékültünk. Csak arra…

Curtis pedig meghatottan reagált: „Látszik, hogy egy vérből valók vagytok, úgy lehoztátok.” Bár végül mindketten kiestek, a kapcsolatuk helyreállt, és a béke újra szent lett közöttük. Ahogy Ádám fogalmazott:

Egy család vagyunk, ez pedig mindennél fontosabb.

A Szombat-testvérpár a Megasztár színpadán.

Fotó:Tv2/Bors

Tóth Gabi és Vera közt is kitört a testvérháború

Az ő esetük kapcsán került felszínre ismét a Tóth Gabi és Tóth Vera közti egyet nem értés. Vera kemény szavakkal ment neki a Megasztárnak. Szerinte a műsor 2025-ben már nem a tehetségekről szól, hanem „kőkemény trash”, amit szégyell, és amellyel közvetve húgát, Tóth Gabit is kellemetlen helyzetbe hozta. Gabi, a zsűri népszerű tagja nem hagyta szó nélkül testvére kritikáját.