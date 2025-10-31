Tolvai Renit a fejéből ömlő vér sem állította meg

Tolvai Reni lélegzetelállító szettben pózolt Instagram-oldalán – írja a Bors.

Tolvai Reni énekesnő

Fotó: Bánkúti Sándor/Bors

Az énekesnő halloweeni sminkje egy pillanatra megrémítette a követőket, annyira valóságosra sikerült. A sztár bálkirálynőnek öltözött, egy kis csavarral: hatalmas vérző seb tátongott a halántékánál, amely mesteri munkával teljesen valósághűen lett az énekesnőre ráfestve.

Tolvai Reni túsz lett?

Az énekesnő néhány napja felrobbantotta az internetet merész fotójával. Tolvai Reni bilincsben, leragasztott szájjal és vérvörös fényben pózol, mintha egy szenvedélyes túszjáték részese lenne. A kép egyszerre provokatív, izgalmas és telis-tele van erotikus feszültséggel. Tolvai Reni a „TÚSZ” című új dalát harangozta be ezzel a fotóval, és a rajongók azonnal lázba jöttek.

A Szigeten sem szégyenlősködött

Az énekesnő a Sziget Fesztiválon tombolt, nem mindennapi szettjét pedig a közösségi médiában is büszkén megmutatta. Tolvai Reni nem rejtegette idomait, extravagáns szerelésben ment fesztiválozni.