Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Tolvai Reni

Megbilincselve, szakadt harisnyában fotózták le Tolvai Renit

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az énekesnő felrobbantotta az internetet a legújabb, merész fotójával. Tolvai Reni bilincsben, leragasztott szájjal és vérvörös fényben pózol, mintha egy szenvedélyes túszjáték részese lenne.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tolvai Reniszexiklipbilincs

A kép egyszerre provokatív, izgalmas és telis-tele van erotikus feszültséggel. Tolvai Reni a „TÚSZ” című új dalát harangozta be ezzel a fotóval, és a rajongók azonnal lázba jöttek írja a Bors.

Tolvai Reni
Tolvai Reni szexibb, mint valaha
Fotó: Tolvai Reni/Instagram

Tolvai Reni egyszerre szenvedélyes és titokzatos

A testtartás, a tekintet és a vörös árnyalatok mind a vágy és a veszély határán egyensúlyoznak. A kommentelők szerint az énekesnő még soha nem volt ennyire szexi és titokzatos egyszerre. A kép alatt záporoznak a bókok: mindenki kíváncsi, milyen „túszdráma” bontakozik majd ki a klipben. A bilincs és a szalag nemcsak látványelem, hanem érzéki szimbólum is: egyszerre utal kiszolgáltatottságra és vágyra. A vörös fények pedig tovább fokozzák a fülledt hangulatot. 

A fotó olyan, mintha egy szenvedélyes film jelenetéből vágták volna ki. 

Tolvai a határokat feszegeti, miközben megőrzi nőiességének erejét. A „TÚSZ” nemcsak egy új dal ígérete – ez maga a forró, lüktető szabadság szimbóluma.

@tolvaireni "TÚSZ" coming soon #foryou #újdal #TRTÚSZ #newmusic ♬ original sound - Tolvai Reni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!