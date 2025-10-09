Tolvai Reni olyat mutatott, mint még soha!

Tolvai Reni a Megasztár ötödik évadának győzteseként vált ismertté, de szerepelt a Sztárban Sztárban is, tavaly pedig új albummal örvendeztette meg közönségét. Rajongói azonban nem csak a tehetségéért vannak oda, a külsejét is imádják. A borsonline.hu szúrta ki, hogy az énekesnő szexi fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán. A képek tanúsága szerint ráadásul teljes átakuláson ment keresztül: vörös fürtjeit sötétebb, rövid hajra cserélte.
Imádják a rajongók Tolvai Reni képeit
A képek meglepték a követőit, de persze így is imádják Renit!
Nagyon szexi a rövid , baromi jól áll!!!
- jegyezte meg egy hozzászóló.
Hú de jó vagy
- írta egy másik kommentelő, de persze záporoznak a dicséretek.
Ahogy arról az Origón is beszámoltunk, az énekenő szeptember végén jelentkezett legutóbb egy fotósorozattal. A vadítóan dögös képek szintén számos rajongó tetszését elnyerték.