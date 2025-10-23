Tóth Andi teljesen összeomlott

Tóth Andi egy TikTok-videóban bevallotta, napokig tartó fejfájással, gyengeséggel és szorongással küzdött, sőt, elmondása szerint egy pillanatra azt hitte, eljött a vég. A sztár kendőzetlenül vallott arról, milyen súlyos rosszulléten ment keresztül az elmúlt napokban – számolt be a Bors.

Tóth Andi humora azért most is rendben van

Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi nehezen viselte az elmúlt napokat

Az énekesnő a videóban láthatóan kimerült volt, mégis humorral próbálta oldani a helyzetet.

Azt hittem, később halok meg. Mindig azt gondoltam, öregen, a stresszben, nem most – mondta nevetve.

A rajongók azonnal aggódni kezdtek az énekesnőért, sokan kommentben kívántak jobbulást, mások pedig arról írtak, hogy ők is hasonló tüneteket tapasztaltak az utóbbi időben.

Több mint egy hétig borzalmasan fájt a fejem, azt hittem leszakad, nem szokott ilyen lenni, de most semmi gyógyszer nem hatott, az sem, ami egy lovat is kiütne, erre meg sem kottyant. Ordítva sírtam, pedig én aztán bírom a fájdalmat – nyilatkozta Tóth Andi.

Sokan találgatták, vajon vírusos megbetegedésről lehet-e szó. Bár az énekesnő nem árulta el pontosan, milyen betegséggel küzdött, őszintén bevallotta, hogy nehezen viselte az elmúlt napokat, fizikailag és lelkileg is megviselte a helyzet.

