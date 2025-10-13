Tóth Gabi anyatigrisként védi a megasztáros mentoráltjait

Tóth Gabi vállalja a Megasztárban hozott döntéseiért a felelősséget: mint elmondta, a szakmában eltöltött 20 év alatt szerzett tapasztalatának köszönhetően tudja, hogy mindhárom versenyzőjének helye van az élő műsorokban. Legutóbbi Instagram bejegyzésében arról posztolt, számára fontos, hogy kiálljon a versenyzői mellett, és mindent megtesz, hogy szakmailag segítse a mentoráltjait.

Tóth Gabi megkérdőjelezhető döntést hozott a Megasztár szombati válogatóján, de kiáll a versenyzői mellett

A népszerű énekesnő azért szorul némi magyarázkodásra, mert olyan döntést hozott az élő műsor előtti utolsó válogatón, amivel zsűritársai nem értettek egyet. A legnagyobb visszhangot kétségkívül Balogh Krisztofer és Endrődi Rebeka párbaja váltotta ki, mert sokak szerint a lány jobb teljesítményt nyújtott, mégis Krisztofer jutott tovább. Gabi szerint utóbbi hozta el az évad egyik legemlékezetesebb pillanatát még korábban.

Tóth Gabi állja a nyilakat

Belecsapunk és álljuk a sarat, mert én már megedződtem, a csapatomért pedig megteszek mindent szakmailag, hogy fejlődjenek, kiállok, tűzbe megyek, és helyettük is viselem a nyilakat, mert sosem gyengülünk el, csak szeretni jöttünk, zenélni és szívből írni meséket!

– írta bejegyzésében.

Az énekesnő azt is elárulta, hogy már elkezdte a felkészülést a mentoráltjaival, amit nagyon élvez. Emellett pedig bízik benne, hogy három versenyzője, a már említett Balogh Krisztofer, Bura Constance és a vak énekes, Jánoki Márió mellett a vigaszágról Szabó Kamilla Lillát is beválasztják a nézők az élő műsorba.

