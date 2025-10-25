Tóth Gabi könnyeivel küszködött, amikor meglátta, mit írtak neki a rajongói

Tóth Gabi sok más hazai sztárhoz hasonlóan részt vett az október 23-i Békemeneten, és nyíltan vállalta meggyőződését. Mint mondta, már az első Békemeneten is ott volt, és úgy érzi, soha nem volt ekkora szükség az összefogásra, mint most. „Talán soha nem volt ennyire fontos az összetartozás ereje, az, hogy találkozzunk a valóságban” – fogalmazott az énekesnő a Borsnak.

Tóth Gabi a támadások ellenére is higgadtan reagált, rajongói pedig kiálltak mellette és támogatásukról biztosították.

Fotó: Bánkúti Sándor

Rajongói összefogtak Tóth Gabi mellett a támadások után

Azért csatlakozott a Zebra nevű Digitális Polgári Körhöz, hogy az álhírek ellen küzdjön, és felhívja a figyelmet a személyes kapcsolatok fontosságára. „A social media megszakította a valódi kapcsolódásokat” – mondta Tóth Gabi, aki szerint a Békemeneten ismét együtt dobban az emberek szíve.

Instagram-oldalán 1956-ról is megemlékezett, majd több képet posztolt a menetről is. A kommentelők között voltak, akik bántották, de sokan védelmükbe vették — rajongói most hangosan fejezték ki támogatásukat.

A közelmúltban teljesen megújult a külseje is.