Tóth Gabi megtette, amit a nézők vártak tőle

Tóth Gabi a Borsnak elárulta, nemcsak a frizurája új, de le is adott jó néhány kilót. A stílust váltó Tóth Gabi húsz évvel ezelőtt versenyzőként állt a Megasztár színpadán, most pedig már mesterként saját csapatot válogatott össze.

Tóth Gabi

Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=u26DgrsQyTg

Tóth Gabi megkapta a magáét

Az énekesnő teljesen új külsővel mutatkozott a műsor sajtótájékoztatóján, rövid frizurája után, haja most csaknem derékig ér.

A válogatókon is volt bennem egy kis izgalom, de ott még könnyebben elnevetgéltünk. Most már tényleg izgulok, ennek már súlya van: sorsokról, emberek lelkéről van szó. És persze hangi- és technikai munkáról, folyamatosan igyekszem fejleszteni a versenyzőket – mondta Tóth Gabi.

Ez még azonban nem minden, az énekesnő így folytatta:

Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Mert ott nem annyira tetszettem magamnak, meg az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőmet illetően. De hát vannak divatbalesetek, és kell, hogy önkritika is legyen. De én most jól érzem magamat a bőrömben.

Tóth Gabi arra a zöldes ruhára utalt, amiről korábban elmondta: a ruhapróbán odavolt érte, de ő is belátta, hogy a tévéképernyőn keresztül már nem mutatott mindig olyan jól, ráadásul gyakran igazítania is kellett rajta.

Négy kilót fogytam, pont annyit, amennyit szerettem volna. Jól érzem magam. Egyébként mondta a Máté, hogy hülye vagyok, nem kellett volna, mert ő, úgy ahogy vagyok, szeret – nyilatkozta szerelmére, Papp Máté Bence táncosra utalva.

Tóth Gabi Megasztáros csapatában négyen vannak, hiszen a vigaszágas versenyző is az ő tanítványai közül való, szombaton tehát Bura Constance, Balogh Krisztofer, Jánoki Márió és Szabó Kamilla Lilla lép színpadra az ő táborából.