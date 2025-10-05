Sírásba fulladt a Megasztár legújabb válogatója

A 2025-ös Megasztár szombati adása különleges pillanattal zárta az előválogató szakaszt. Egy 17 éves borsodi fiú, Ádám Attila énekével olyan érzelmeket szabadított fel, hogy Tóth Gabi és Herceg Erika is könnyeikkel küzdöttek a műsor színpadán.

Tóth Gabi, Curtis, Herceg Erika és Marics Peti a Megasztár zsűrijében

Fotó: Bors

Tóth Gabi könnyei a 2025-ös Megasztár legőszintébb pillanatai voltak

A Megasztár idei előválogatóiban rengeteg tehetség próbálkozott, de csak kevesen tudtak valóban mély benyomást tenni a zsűrire.

Ádám Attila azonban kivételt jelentett: a fiatal énekes a Csak inni, inni című dal előadásával nemcsak tisztán, hanem szívből énekelt.

A színpadon percekig érezhető volt a csend, majd Tóth Gabi arcán megjelentek a könnyek. Az énekesnő elmondta, mennyire megható volt számára ez az előadás és a fiúnak ott a helye a Megasztárban.

A Megasztár új zsűrije

Fotó: TV2

Herceg Erika is meghatódott a Ádám Attila produkcióján

A zsűritag szerint a fiatal énekes előadása az idei év egyik emlékezetes produkciója volt. Herceg Erika sem tudta visszatartani az érzelmeit, amikor meghallotta Ádám Attilát.

Marics Peti és is Curtis egyetértettek abban, hogy a fiatal tehetség hibátlanul énekelt, minden mozdulata természetes és magával ragadó volt.

A műsor ezzel méltó lezárást kapott, hiszen a zsűri mostantól valódi énekesekkel és komoly versenyzőkkel dolgozhat tovább.

Tóth Gabi szívhez szóló szavait és az emlékezetes esemény képsorait megtekintheti a BORS oldalán.