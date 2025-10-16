Tóth Gabi kiakadt a Megasztárban – csalással vádolja a szerkesztőket

Tóth Gabi a Megasztár műsorában eddig sem kerülte a vitákat, de ezúttal minden eddiginél keményebben reagált a szerkesztők és a zsűri döntéseire.

Tóth Gabi

Tóth Gabi döntése a Megasztárban

Újabb botrány a Megasztárban! Az énekesnő már korábban is kapott kritikákat mentoráltja, Balogh Krisztofer miatt. Sokan úgy vélik, a kapcsolatuk befolyásolja a döntéseit, és nem tud teljesen objektív maradni. A Megasztár mesterének most az egyik legnehezebb választás jutott: döntenie kellett, hogy Krisztofert vagy Endrődi Rebekát viszik tovább az elő show-ba.

Tóth Gabi könnyeivel küszködve választotta Balogh Krisztofert, ám döntésével a zsűri tagjai sem értettek egyet. A stúdióban érezhető volt a feszültség, a közönség reakciói is vegyesek voltak.

A döntés után elszabadultak az indulatok. Tóth Gabi énekesnő szerint igazságtalanul támadták őt és Balogh Krisztofert, ezért kemény hangon szólt be a TV2 és a Megasztár szerkesztőinek és mindenki másnak, aki kritizálta döntését.

Kedves kételkedők és csalódott emberek! Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek az korrekt egy párbajnál, ahol egy olyan dalt adnak a versenyzőnek, ami kifejezetten női hangra van kitalálva? Tudjátok, milyen nehéz volt egy Sia-dalt elénekelni? Pláne egy pasinak? Ez mennyire korrekt Krisztoferrel szemben? A műsor szerkesztői pontosan tudták, és ezzel hátráltatták Krisztofert

– írta Tóth Gabi.

