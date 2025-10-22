Újjászületett, mint egy főnixmadár – így ragyog most Tóth Gabi!

Tóth Gabi a Megasztár egyik legkarakteresebb mestereként ismét reflektorfénybe került, ám most nemcsak a hangja miatt. A TV2 tehetségkutatójának sajtótájékoztatóján vadonatúj frizurával és dögös megjelenéssel lépett a közönség elé, amitől szó szerint megállt a levegő. Többen is megjegyezték, hogy ennyire magabiztosnak és ragyogónak rég látták az énekesnőt – írja a Bors.

Minden szem Tóth Gabira szegeződött – új frizurája és stílusa teljesen elvarázsolta a közönséget.Fotó: BORS

Fotó: Bánkúti Sándor

Tóth Gabi új külseje mindenkit elvarázsolt a Megasztár sajtótájékoztatóján

A rendezvényen bemutatkozott a 13 versenyző is, akik közül Szabó Kamilla Lilla vigaszágon jutott be az élő show-ba. A fiatal énekesnő elmondta, hogy próbálta kizárni a külvilágot, és csak saját fejlődésére koncentrálni – ez a hozzáállás pedig meghozta a sikert, hiszen Tóth Gabi csapatában folytathatja a versenyt.

Az első élő adás október 25-én kerül képernyőre a TV2-n, és a produkciók máris hatalmas izgalmakat ígérnek.

