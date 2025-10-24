Nagyon kiborult Tóth Gabi, olyan dörgedelmeset mondott – meg is lepődtünk

Tóth Gabi ismét reflektorfénybe került – ezúttal nemcsak a Megasztár 8. évadában betöltött mesterszerepe miatt, hanem új külseje okán is. Az énekesnő elárulta: tudatosan változtatott életmódján és megjelenésén, miután a válogató adások során rengeteg negatív kommentet kapott – írja a Bors.

Új külsővel mutatkozik Tóth Gabi a Megasztár első élő show-jában

A Megasztár sajtótájékoztatóján Tóth Gabi megújult stílussal jelent meg: hosszú, derékig érő hajjal és láthatóan fittebb külsővel.

„Lefogytam, megteszek mindent, hogy ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Ott nem tetszettem magamnak, és az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőm miatt” – fogalmazott őszintén az énekesnő.

Tóth Gabi azt is elárulta, párja, Papp Máté Bence táncos mindenben támogatja őt.

A Megasztár mestereként most négy tehetséges versenyzőért is felelős: Bura Constance, Balogh Krisztofer, Jánoki Márió és Szabó Kamilla Lilla az ő csapatát erősítik.