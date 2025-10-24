Hírlevél

Rendkívüli!

Putyin megszólalt, s amit mondott, azt senki nem teszi zsebre – a frász is jött a Nyugatra

Tóth Gabi

Nagyon kiborult Tóth Gabi, olyan dörgedelmeset mondott – meg is lepődtünk

58 perce
Olvasási idő: 2 perc
Vágólapra másolva!
A Megasztár új évada már most rengeteg érzelmet és izgalmat tartogat. Tóth Gabi megújult külsővel került reflektorfénybe: lefogyott, stílust váltott, és nyíltan beszélt arról, hogyan dolgozta fel a külsőjét ért bántásokat.
Vágólapra másolva!
Tóth GabiMegasztárstílusénekesnő

Tóth Gabi ismét reflektorfénybe került – ezúttal nemcsak a Megasztár 8. évadában betöltött mesterszerepe miatt, hanem új külseje okán is. Az énekesnő elárulta: tudatosan változtatott életmódján és megjelenésén, miután a válogató adások során rengeteg negatív kommentet kapott – írja a Bors

Új külsővel mutatkozik Tóth Gabi a Megasztár első élő show-jában

A Megasztár sajtótájékoztatóján Tóth Gabi megújult stílussal jelent meg: hosszú, derékig érő hajjal és láthatóan fittebb külsővel. 

„Lefogytam, megteszek mindent, hogy ne azt a látszatot keltsem, amit a válogatón. Ott nem tetszettem magamnak, és az embereknek sem. Meg is kaptam a magamét a külsőm miatt” – fogalmazott őszintén az énekesnő. 

Tóth Gabi azt is elárulta, párja, Papp Máté Bence táncos mindenben támogatja őt. 

A Megasztár mestereként most négy tehetséges versenyzőért is felelős: Bura Constance, Balogh Krisztofer, Jánoki Márió és Szabó Kamilla Lilla az ő csapatát erősítik. 

 

