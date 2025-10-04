Tóth Gabi őszintén beszélt Krausz Gáborral történő válásáról

A Tóth Gabi válása mindig forró téma. Az énekesnő elárulta, hogy a Krausz Gáborral való szakítás után élete több ponton is összeomlott. A kamerák előtt sírva vallotta be, kiket veszített el a legjobban.

Tóth Gabi

Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=u26DgrsQyTg

Tóth Gabi válása Krausz Gáborral

Az ország egyik legismertebb énekesnője, Tóth Gabi most először beszélt részletesen arról, hogyan élte meg a Krausz Gáborral való szakítását. A sztár elmondta, hogy a válás nemcsak a magánéletét, hanem karrierjét is megtépázta.

A Tóth Gabi válása körüli botrány 2023 nyarán robbant ki, amikor Krausz Gábor arról nyilatkozott, hogy az énekesnő megcsalta. Tóth Gabi ezzel szemben azt mondta, toxikus házasságban élt, ahol férje fenyegetésekkel is zaklatta. A nyilvánosság előtt zajló csatározás súlyosan rontotta az énekesnő megítélését.

Az igazi fájdalmat azonban nem ez okozta. Gabi könnyek között mesélte el, hogy a válás után a fogadott apja és a legjobb barátnője is megszakította vele a kapcsolatot.

A fogadott apám, akivel húsz évig dolgoztam. Ő nekem nagyon nagy veszteség. És nagyon nehéz volt látni, amikor az exférjemmel együtt nyaralt Törökországban

– mondta elcsukló hangon az énekesnő.

A megrendítő eseményekről és interjúról készült szemlét a Blikk oldalán olvashatja.

A sztár úgy érzi, rengeteget veszített az elmúlt időszakban. Bár új kapcsolatban él Papp Máté Bencével, a szakítás utáni sebek és a barátai elvesztése még mindig mély nyomot hagynak benne.

Krausz Gábor azóta házasságot kötött a szintén népszerű Mikes Annával. Tóth Gabi pedig nézeteltérésbe keveredett testvérével, Tóth Verával.