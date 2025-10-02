Súlyos autóbalesetet szenvedett Tóth Vera

Az énekesnő éveken át küzdött makacs egészségügyi panaszokkal. Bár a gyomorbypass-műtét után sikerült leadnia a súlyfelesleget, az inzulinrezisztencia miatt folyamatos rosszullétek gyötörték - írja a Bors

Tóth Vera inzulinrezisztenciával küzd és tudatosan étkezik Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

„Rendkívül magas pulzusszámok voltak, pánikrohamszerű tünetek, mintha felfordult volna az ember gyomra. El is szédültem, például amikor vezettem, ezért a szalagkorlátnak mentem az autópályán” – mesélte a Tünet Tatár Csillával című műsorban.

Az állandó álmosság, a rossz közérzet és a bizonytalan tünetek miatt először változókori problémára gyanakodott, de a vizsgálatok során kiderült, hogy inzulinrezisztencia és pajzsmirigyproblémák álltak a háttérben.

Tudatos életmódváltással gyógyul Tóth Vera

Az endokrinológus dr. Balogh Illés Gyula vizsgálatai után Vera teljesen elhagyta a cukrot az étrendjéből, és ma már sokkal tudatosabban figyel az étkezésére. Az orvos szerint bár a műtétek segíthetnek a fogyásban, az inzulinrezisztencia tünetei csak életmódváltással és stresszcsökkentéssel enyhíthetők.

Az énekesnő elárulta: lelki szinten stabil, rendszeresen jár terápiára, és most már fizikailag is igyekszik mindent megtenni azért, hogy egészséges maradjon.

